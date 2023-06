Découvrez l’étonnant théâtre dans les vignes : une visite guidée d’un lieu remarquablement transformé Théâtre dans les vignes Couffoulens, 17 septembre 2023, Couffoulens.

Découvrez l’étonnant théâtre dans les vignes : une visite guidée d’un lieu remarquablement transformé Dimanche 17 septembre, 16h00 Théâtre dans les vignes Gratuit. Sur inscription. Le spectacle aura lieu à 17h et nécessite une réservation préalable. Il est au prix de 13 euros.

Nous vous invitons à une visite exclusive du théâtre dans les vignes, où vous découvrirez un lieu singulier : un ancien chai viticole rénové, désormais dédié au spectacle vivant.

La visite sera conduite par Pierre Heydorff, scénographe et co-créateur du théâtre dans les vignes, qui a personnellement participé à l’aménagement de cet endroit exceptionnel.

Au cours de la visite, vous aurez l’opportunité de découvrir la salle de spectacle, ainsi que les loges et les espaces techniques du théâtre. Plongez dans les coulisses de cet univers artistique captivant et laissez-vous imprégner de son atmosphère unique.

En complément de la visite, d’autres activités sont en préparation, telles qu’une conférence sur l’histoire des chais locaux. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site internet, nos réseaux sociaux ou à vous abonner à notre newsletter.

Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez assister au spectacle d’ouverture de saison, lors duquel l’équipe du TdlV présentera en avant-première sa programmation pour les années 2023-2024. Ne manquez pas cette occasion de vivre un moment artistique captivant au sein de ce théâtre.

Inauguré en novembre 2010, le théâtre dans les vignes est le fruit de la volonté et de la passion de Michèle et Pierre Heydorff, deux professionnels du spectacle vivant désireux de partager leur art avec le public audois. Aujourd'hui, c'est l'association « Le Théâtre dans les Vignes » qui dirige ce lieu artistique.

Ce théâtre a été créé dans le but d’offrir un espace différent, accueillant les artistes et les compagnies en résidence de création, tout en proposant au public une programmation de qualité.

Le théâtre est abrité dans un ancien chai viticole entièrement réhabilité. Il offre maintenant une salle à l’italienne de 150 places, avec un plateau de 11 m sur 9, des passerelles techniques et une cage de scène adaptée, ainsi que des loges confortables. On y trouve également une cantine-foyer chaleureuse où les gens peuvent se rencontrer, un atelier de construction de décors, un atelier de costumes et des bureaux.

Situé dans le hameau de Cornèze, sur la commune de Couffoulens, entre Carcassonne et Limoux, ce théâtre est niché au cœur du paysage viticole de l’Aude. Il constitue un véritable havre de créativité et d’échanges artistiques. Parking à l’entrée du hameau (côté Couffoulens), salle et cantine accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

