Théâtre dans les vignes Artiguelouve, jeudi 13 juin 2024.

Théâtre dans les vignes Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

Le théâtre « Vice et Versa » présente:

19h30 Qu’est-ce qu’on fait de Pépé ? Comédie et pas que… Un peu piquante mais familiale. A propos de famille que va décider celle-ci, confrontée au déclin du grand-père?

22h00 Le graffiti: Comédie grinçante sur monsieur-tout-le monde. Les Lebrun viennent d’emménager dans un nouvel appartement. Ils ne connaissent personne. Et pourtant, gravé dans l’ascenseur, ce graffiti. Lebrun = con. Monsieur Lebrun va mener l’enquête dans le voisinage…

Repli dans une jolie salle en cas de mauvais temps 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 19:30:00

fin : 2024-06-13

Domaine du cinquau

Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

