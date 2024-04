Théâtre dans les vignes Artiguelouve, mercredi 12 juin 2024.

Théâtre dans les vignes Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

Le théâtre « Vice et Versa » présente:

– 19h30 « ART »: De Yasmina Réza: Des amis de longtemps révèlent leurs jalousies, leurs médiocrités, et un peu de chacun de nous se révèle en ces relations fausses, orientées, et même un peu minables, sous leurs apparences amicales.

– 22h00 Moi, j’ai choisi d’aimer ! : On vous propose une radiographie de notre étrange époque. Sourions de nos doutes, nos belles contradictions. Sourions de nos peurs, regardons les en face. Sourions devant la merveilleuse vanité de l’existence.

Quatre jeunes comédiens, Quatre voix, quatre corps, de la musique, de la danse et des mots.

Repli dans une jolie salle en cas de mauvais temps 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 19:30:00

fin : 2024-06-12 18:00:00

Domaine du cinquau

Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre dans les vignes Artiguelouve a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Pau