Manoir de la Groye, le samedi 4 juin à 19:00

Pour le prochain “Rendez-vous aux jardins” proposé par le Ministère de la Culture, la Compagnie du Poulpe présentera la pièce de théâtre tout public Les Chaises d’Eugène Ionesco. Le spectacle se jouera le samedi 4 juin au sein des jardins du Manoir de la Groye, à Saint-Saturnin-Sur-Loire. Les Chaises raconte l’histoire d’un couple, naufragé sur une île déserte, dernier rescapé d’une civilisation. Ils fabriquent leurs vêtements avec des déchets récupérés ça et là sur leur plage. Ils attendent l’Orateur, celui qui viendra délivrer le message qui sauvera l’humanité toute entière. Mais viendra-t-il? Et que dira-t-il? Seront-ils sauvés? La scénographie a été entièrement pensée à partir de matières récupérées et de déchets. Elle reflète l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. La pièce met en évidence la crise du langage de notre société contemporaine et questionne notre rapport à l’autorité. Le souffle effréné de la pièce et le jeu burlesque des comédiens de la Compagnie du Poulpe entrainent le spectateur dans le monde follement absurde et savoureux de Ionesco.

10€

théâtre dans le cadre idyllique des jardins du manoir de la Groye : “Les chaises” d’Eugène Ionesco, une pièce qui entre en résonance avec les menaces d’effondrement liées au changement climatique

Manoir de la Groye 9 rue de la Loire 49320 saint saturnin sur loire Saint-Saturnin-sur-Loire Maine-et-Loire



