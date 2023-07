Découvrez, lors d’une visite guidée, la scène nationale d’Angoulême Théâtre d’Angoulême – scène nationale Saint-Cybard, 16 septembre 2023, Saint-Cybard.

Découvrez, lors d’une visite guidée, la scène nationale d’Angoulême Samedi 16 septembre, 14h30 Théâtre d’Angoulême – scène nationale Gratuit. Sur inscription. À partir de 14 ans.

De 1870 à aujourd’hui, des salles de spectacle aux loges, des ateliers techniques aux dessous de scène, découvrez les coulisses et l’histoire de ce bâtiment.

Théâtre d'Angoulême – scène nationale Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L'Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine Il a été imaginé par l'architecte Antoine Soudée et construit entre 1867 et 1870. Inauguré par la ville d'Angoulême le 14 mai 1870, il dispose d'une belle façade, qui comprend notamment deux statues du sculpteur Jules Blanchard représentant la Comédie et le Drame.

Le théâtre d’Angoulême, construit en 1870, a été entièrement réhabilité en 1997 par les architectes Fabre et Perrotet. Il est doté de trois salles de spectacle : la grande salle (722 places), le studio Bagouet (103 places), l’Odéon (60 places), d’un bar et de caves d’exposition.

L’architecture ancienne et l’aménagement contemporain donnent au lieu un caractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre passé et présent fait du théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et publics, bien au-delà des spectacles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

