Théâtre – Concert – S.H.A.M.A.N.E.S Théâtre d’Angoulême Angoulême, 21 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

C’est une pointure du jazz français qui se nourrit des cultures du monde.

Au théâtre d’Angoulême..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 20:30:00. EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



He’s a French jazz star who draws on the cultures of the world.

At the Angoulême theater.

Es una estrella francesa del jazz que se inspira en las culturas del mundo.

En el teatro de Angulema.

Er ist eine Größe des französischen Jazz, der sich von den Kulturen der Welt ernährt.

Im Theater von Angoulême.

