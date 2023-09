Théâtre – Bleu Petit opéra de chambre à plumes Théâtre d’Angoulême Angoulême, 20 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Adaptant librement un conte du XVIIe siècle avec un trio de musiciens, l’inénarrable Damien Bouvet signe, à sa manière, un formidable petit opéra clownesque.

Au théâtre d’Angoulême..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:00:00. EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Freely adapting a 17th-century tale with a trio of musicians, the hilarious Damien Bouvet signs, in his own way, a formidable little clown opera.

At the Angoulême theater.

Adaptando libremente un cuento de hadas del siglo XVII con un trío de músicos, el divertidísimo Damien Bouvet ha creado una maravillosa pequeña ópera de payasos.

En el teatro de Angulema.

Der unsägliche Damien Bouvet adaptiert frei ein Märchen aus dem 17. Jahrhundert mit einem Trio von Musikern und schafft auf seine Weise eine wunderbare kleine Clownsoper.

Im Theater von Angoulême.

