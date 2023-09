Théâtre – Danse – Maldonne Théâtre d’Angoulême Angoulême, 19 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Portée par une énergie communicative, la chorégraphe-danseuse Leïla Ka met en scène cinq femmes en quête de liberté. Une pièce puissante comme un uppercut ! Au théâtre d’Angoulême..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 20:30:00. EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Driven by an infectious energy, choreographer-dancer Leïla Ka presents five women in search of freedom. A powerful uppercut! At the Angoulême theater.

Llevada por una energía contagiosa, la coreógrafa y bailarina Leïla Ka presenta a cinco mujeres en busca de la libertad. Una pieza poderosa, ¡como un uppercut! En el teatro de Angulema.

Getragen von einer ansteckenden Energie, inszeniert die Choreografin und Tänzerin Leïla Ka fünf Frauen auf der Suche nach Freiheit. Ein kraftvolles Stück wie ein Uppercut! Im Theater von Angoulême.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême