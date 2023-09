Théâtre – Les gratitudes Théâtre d’Angoulême Angoulême, 15 décembre 2023, Angoulême.

Le metteur en scène Fabien Gorgeart a eu la belle idée de choisir l’immense Catherine Hiegel pour incarner ce récit de Delphine de Vigan sur la perte du langage, les dettes morales et les liens invisibles. Au théâtre d’Angoulême..

Director Fabien Gorgeart had the great idea of choosing the immense Catherine Hiegel to embody Delphine de Vigan?s tale of the loss of language, moral debts and invisible ties. At the Théâtre d’Angoulême.

El director Fabien Gorgeart tuvo la gran idea de elegir a la inmensa Catherine Hiegel para interpretar la historia de Delphine de Vigan sobre la pérdida del lenguaje, las deudas morales y los lazos invisibles. En el teatro de Angulema.

Der Regisseur Fabien Gorgeart hatte die schöne Idee, die riesige Catherine Hiegel zu wählen, um diese Erzählung von Delphine de Vigan über den Verlust der Sprache, moralische Schulden und unsichtbare Bindungen zu verkörpern. Im Theater von Angoulême.

