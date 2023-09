Danse – Des chimères dans la tête Théâtre d’Angoulême Angoulême, 7 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Un fascinant bestiaire coloré se déploie sur un écran flottant, d’où émergent des morceaux de corps dansants. Au théâtre d’Angoulême..

2023-12-07 fin : 2023-12-08 . EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



A fascinating, colorful bestiary unfurls on a floating screen, from which dancing body parts emerge. At the Angoulême theater.

Un fascinante y colorido bestiario se despliega sobre una pantalla flotante, de la que emergen partes del cuerpo danzantes. En el teatro de Angulema.

Ein faszinierendes, farbenfrohes Bestiarium entfaltet sich auf einer schwebenden Leinwand, aus der tanzende Körperteile auftauchen. Im Theater von Angoulême.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême