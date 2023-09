Théâtre – Bérénice Théâtre d’Angoulême Angoulême, 15 novembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Les vers de Racine parmi les plus remarquables du répertoire français, donnés dans leur beauté nue par quatre comédiens intenses qui nous transmettent toute la puissance du sentiment amoureux..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 19:30:00. EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Racine’s verses, among the most remarkable in the French repertoire, given their naked beauty by four intense actors who convey all the power of love.

Los versos de Racine figuran entre los más notables del repertorio francés, interpretados en su desnuda belleza por cuatro intensos actores que nos transmiten toda la fuerza del amor.

Racines Verse, die zu den bemerkenswertesten des französischen Repertoires gehören, werden in ihrer nackten Schönheit von vier intensiven Schauspielern gegeben, die uns die ganze Kraft des Liebesgefühls vermitteln.

