Théâtre – Partie Théâtre d’Angoulême Angoulême, 11 octobre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Alliant création sonore fabriquée en direct et interprétation bouleversante

d’une jeune comédienne dans la peau d’un soldat, Partie est une évocation

universelle de la guerre de 1914-1918. Au théâtre d’Angoulême..

2023-10-11 fin : 2023-10-12 19:00:00. EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Combining live sound creation and the moving performance of a young

of a young actress as a soldier, Partie is a universal evocation of the

of the 1914-1918 war. At the Angoulême theater.

Combinando la creación sonora en directo y la conmovedora interpretación de una joven actriz

de una joven actriz en el papel de una soldado, Partie es una evocación universal de la

de la guerra de 1914-1918. En el teatro de Angulema.

Der Film verbindet live erzeugte Klänge mit einer erschütternden Darstellung von

einer jungen Schauspielerin, die in die Rolle eines Soldaten schlüpft

des Krieges von 1914-1918. Im Theater von Angoulême.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême