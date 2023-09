Danse – Rave Lucid Théâtre d’Angoulême Angoulême, 6 octobre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Un spectacle ébouriffant de danse électro, un style tout en jeux de bras.

nerveux et graphiques. Au théâtre d’Angoulême.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:30:00. EUR.

Théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



A dazzling show of electro dance, a style that’s all arm games.

nervous and graphic. At the Angoulême theater

Un deslumbrante espectáculo de electrodanza, un estilo todo juego de brazos

y gráficos. En el teatro de Angoulême

Eine haarsträubende Show mit Elektro-Tanz, einem Stil voller Armspiele.

nervös und grafisch. Im Theater von Angoulême

