Le Théâtre des Quatre Saisons est né en 1979 au sein de la MJC de Narbonne. Son nom est tiré d’une réplique d’un spectacle « Prévert ». Troupe amateur mais de grande qualité, elle porte aussi le Festival National de Théâtre Amateur » de Narbonne . **”Dancing”** Un lieu unique, une salle de bal, un dancing qui va se décliner pendant quatre tableaux,quatre époques de notre histoire collective. Cela se passe en France et pourrait tout aussi bien se dérouler ailleurs dans le monde. * 1936 : les congés payés * 1944 : la fin de la guerre * 1958 : l’apparition du rock et les prémices d’un nouveau monde * 1968-1979 : les bouleversements sociétaux post soixante huitards. A chaque époque, avec la musique comme fil conducteur, des groupes de femmes et d’hommes vont se rencontrer, s’aimer, se défaire, s’affronter, à la lumière de l’Histoire, mais surtout de l’histoire de chacune et chacun.

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires. Réservation en ligne.

par le Théâtre des quatre saisons

