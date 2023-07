Visite-atelier Du théâtre à la scène Théâtre d’Abbeville Abbeville, 15 septembre 2023, Abbeville.

Visite-atelier Du théâtre à la scène Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Théâtre d’Abbeville Sur inscription au 03 22 20 29 69

La saviez-vous ? Lors de son inauguration en 1919, c’est La Traviata de Giuseppe Verdi qui est interprété dans le tout nouveau théâtre d’Abbeville.

104 ans plus tard et à l’occasion des 40e journées européennes du patrimoine sur le thème du « patrimoine vivant », nous invitons les scolaires de cycle 3 à une visite-atelier exclusif. Au programme : visite guidée du théâtre et atelier d’expression scénique durant lequel les élèves monteront sur les planches en réinterprétant librement La Traviata.

Vendredi 15 septembre à 9h00 ou 14h00

2h30

cycle 3 (CM1et CM2)

gratuit

Théâtre d’Abbeville – boulevard Vauban, 80100 Abbeville

Inauguré en 1919, le théâtre municipal d'Abbeville est l'une des dernières salles d'inspiration italienne du Nord de la France. Inscrit depuis 2003 au titre des Monuments historiques, découvrez les grandes dates qui ont marqué ce joyau de XXe siècle et pénétrez dans les coulisses de cet espace qui accueille toujours de nombreux spectacles.

