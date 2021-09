Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Théâtre d e l’Usine : Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans Fin Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Voici un monologue lunaire et incandescent, écrit sur mesure par Mohammed Rouabhi pour l'acteur hors norme Patrick Pineau. Il y incarne un solitaire farouche, un peu SDF, un peu visionnaire, un peu mythologique, qui semble avoir tout quitté pour vivre loin en pleine forêt avec son chien "Chien", abandonné comme lui. Il parle aux pierres ou à son poste de radio, ramasse tout ce qu'il trouve, inventorie et fait son propre "Musée de l'Homme", qui ne va pas bien . Une nuit, l'avion du Président s'écrase non loin de là, ça doit être le signal qu'il attendait. Il trouve une mallette et le téléphone présidentiel dans les décombres, autant s'en servir. Il s'adressera dorénavant à la terre entière, qui ne va pas bien. Et le voilà parti pour sauver le monde.

