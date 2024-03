Théâtre Cynthia « Premières neiges » Carves, vendredi 15 mars 2024.

Théâtre Cynthia « Premières neiges » Carves Dordogne

Cynthia a entendu à la radio une phrase qui lui a fait Paf dans la tête La vie c’est le mouvement !

Elle en sait quelque chose elle qui est dans le remplacement au centre social passer du ménage, à l’accueil, aux permanences de week-end, à la disposition des tables et des chaises pour les réunions, à l’affichage… C’est sûr qu’il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot… ni dans le même chausson de danse !

Un seule en scène qui frôle l’univers du clown, le stand up, l’impromptu qui dure…

Une satire sociale qui n’en a pas l’air.

On se moque, voire on dédaigne ce personnage godiche qu’est Cynthia, puis on rit, complice, on redécouvre par ses yeux les travers de notre temps et on se laisse toucher par la force de son ingénuité.

A 20h30 .

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

La P’tite Salle

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

