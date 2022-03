Théâtre Culture Bus : La nuit du cerf Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Théâtre Culture Bus : La nuit du cerf Monistrol-sur-Loire, 11 juin 2022, Monistrol-sur-Loire. Théâtre Culture Bus : La nuit du cerf Monistrol-sur-Loire

2022-06-11 – 2022-06-11

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Le cirque Le Roux signe des œuvres de haute voltige, prônant un mélange de théâtre, de magie ,de cinéma et de vidéo. Cette intrigue ,raconte les dérapages et les règlements de compte d’une famille réunie pour les funérailles de la mystérieuse Miss Betty Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

Théâtre Culture Bus : La nuit du cerf Monistrol-sur-Loire 2022-06-11 was last modified: by Théâtre Culture Bus : La nuit du cerf Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 11 juin 2022 Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire