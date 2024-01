Théâtre : « Crossed » Théâtre Darius Milhaud Paris, lundi 8 janvier 2024.

Du lundi 08 janvier 2024 au lundi 25 mars 2024 :

lundi

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Et si vous pouviez voir à travers les yeux des personnes qui vous entourent ? Explorer leurs vies, leurs émotions, sans qu’ils ne le sachent…

Caroline

est une jeune femme apathique qui a l’incroyable don de pouvoir changer de

corps quand elle le souhaite. Ce pouvoir lui permet donc d’explorer plusieurs

existences, plusieurs points de vue et de voir le monde sous un jour unique.

Orpheline de mère et prenant soin d’un père malade avec lequel elle tente

désespérément de communiquer, Caroline subsiste grâce à son pouvoir en «

intégrant » toutes les vies qui croisent la sienne, tantôt celle d’un enfant,

tantôt celle d’un grand patron ou d’un toxicomane. Unique de part son don,

Caroline, comme tout à chacun est à la recherche de sa place, de son bonheur,

et de réponses à ses questions, se demandant simplement où tout a commencé et

comment tout cela se terminera, mais sans se douter que ces réponses lui ont

déjà été offertes bien avant sa venue au monde.

«

Crossed » est une tragi-comédie, un conte moderne porté par des personnages

hauts en couleurs, une introspection entre passé et présent, autour de ces

liens si particuliers qui unissent les gens. À l’heure où le sujet de la santé

mentale est de plus en plus pris au sérieux, « Crossed » explore cette

thématique moderne au travers d’une personne exceptionnelle, au don unique,

celui de pouvoir nous connaître tous, mais qui n’échappe pas elle-même à cette

problématique si humaine…

———————————————–

Auteur

& mise en scène : Théo Doucet

Interprètes :

Katia Boisset, Florent Bertin, Manon Chenet, Hugo Gasparini, Elie Hasse,

Blanche Martinez, Lucile Roux-Baucher, Yann Vital, Brieuc Waterman.

Créateur

Lumière : Louis Pinel

Créateur

musique et effets sonores : Michaël Dreamon

Genre :

Théâtre contemporain

Tout public (dès 15 ans)

Durée du spectacle : 1h30

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/crossed/

Cie du Dôme Crossed