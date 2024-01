SUITE ROYALE THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT Cannes, samedi 16 mars 2024.

Julie est l’épouse d’Antoine, écrivain qui n’a pas encore connu le succès qu’il ambitionne. Depuis quinze ans c’est elle qui soutient financièrement le couple. Mais aujourd’hui les choses vont changer : Antoine a réservé la plus belle suite d’un palace parisien, ou il l’attend afin de lui annoncer une nouvelle qui va faire basculer leur vie !Une pièce écrite a 4 mains par deux auteurs à la plume incisive et au ton résolument moderne. Alors qu’elle vient d’adapter La Garçonnière de Billy Wilder, Judith Elmaleh retrouve l’auteur a succès de L’Invitation et des Grandes ambitions pour ciseler une pétillante comédie de boulevard qui use avec brio de toutes les ficelles du genre : dialogues aux petits oignons, répliques percutantes, bons mots en cascade, quiproquos et rebondissements, le tout sur une rythmique haletante. Aux côtés de Julie de Bona, qui enchaîne régulièrement les premiers rôles dans les fictions télévisuelles à succès, l’humoriste et acteur Bruno Salomone qui endosse désormais le personnage d’Antoine, nous offrent une comédie cinq étoiles !Les deux comédiens nouent une belle complicité, jouant avec une remarquable force comique des truculents travers de leurs personnages pour les rendre joliment attachants. Une pièce pleine d’entrain menée tambour battant dans l’écrin d’un somptueux décor que l’on quitte à regret au baisser de rideau. Comédie de Judith Elmaleh et Hadrien RaccahMise en scène Bernard MuratAvec Julie de Bona et Bruno Salomone Tout public à partir de 10 ans • Durée : 1h20 sans entracte

Tarif : 16.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT 50 BD LA CROISETTE 06400 Cannes 06