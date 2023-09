ARTHUR H THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT Cannes, 4 novembre 2023, Cannes.

ARTHUR H THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT a lieu à la date du 2023-11-04 à 20:30:00.

Tarif : 15 à 35 euros.

ARTHUR H La vie ! Figure incontournable de la scène musicale française, Arthur H n’a pas son pareil pour parcourir à chaque création de nouveaux univers aux atmosphères inédites. Son dernier opus porte un titre sibyllin qui sous-entend pourtant toute l’ambition narrative de ses nouveaux titres. Une nouvelle fois, il s’affirme comme un brillant conteur en distillant des chansons qui sont autant de récits aux multiples tonalités, des petites histoires qui l’une après l’autre tissent peu à peu la trame de la grande : la vie !On découvre avec plaisir une œuvre a l’identité collective forgée avec son complice Nicolas Repac, chanteur et musicien multiinstrumentiste français et l’artiste contemporaine Léonore Mercier, compositrice et plasticienne renommée pour ses créations sonores. En concert, une scénographie aux ambiances théâtrales donne vie aux textes d’Arthur H et porte le public 0 une véritable communion avec l’artiste. Face à la scène on perçoit la puissance émotive des chansons piquetées d’échos intimes de cet inclassable à l’esprit rock et au cœur de poète, qui n’hésite pas à rendre un poignant hommage à son père, Jacques Higelin. Durée 2h20

THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT

50 BD LA CROISETTE Cannes 06400

