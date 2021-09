Saint-Léger-sous-Beuvray Musée Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Théâtre – Croire aux fauves Musée Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Musée Bibracte, le samedi 18 septembre à 20:30

“Croire aux fauves” nous raconte l’histoire d’une femme qui se bat avec un ours. Une succession de rebondissements, de questions, de souvenirs, de dialogues, de voyages, de rêves, nous transportent entre son histoire intime et des thématiques sociétales actuelles. Un récit initiatique, d’aventures, de philosophie, conçu d’après le récit du même nom publié en 2019 par l’anthropologue Nastassja Martin, interprété par Emilie Faucheux et Michaël Santos. Représentation sur la terrasse du musée. Sur réservation uniquement, au 03 86 78 69 00 / [accueil@bibracte.fr](mailto:accueil@bibracte.fr)

Un récit initiatique, d'aventures, de philosophie, conçu d'après le récit du même nom publié en 2019 par l'anthropologue Nastassja Martin

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00

