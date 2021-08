Théâtre – Cowboy ou Indien ? Espace Culturel Ste Anne, 24 mars 2022, St lyphard.

Théâtre – Cowboy ou Indien ?

Espace Culturel Ste Anne, le jeudi 24 mars 2022 à 20:30

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la fratrie. Entre frères et soeurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Espace Culturel Ste Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T21:40:00