Théâtre – Couvre-feu / 17 octobre 1961, 28 avril 2022, .

Théâtre – Couvre-feu / 17 octobre 1961

2022-04-28 – 2022-04-28

Spectacle de théâtre documentaire par la compagnie “Après le mur”.

A partir de témoignages et de documents d’archives, Ali Khelil et Diane Giorgis, auteurs et interprètes, retracent les événements tragiques du 17 octobre 1961 à Paris.

Tantôt poétiques, tantôt réalistes, les écrits nous offrent la possibilité de plonger dans cette période trouble de l’histoire et d’éclairer étrangement notre présent.

