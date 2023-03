Théâtre ‘Court sucré ou long sans sucre’ Peyrat-de-BellacPeyrat-de-Bellac Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac

Théâtre ‘Court sucré ou long sans sucre’, 11 mars 2023, Peyrat-de-BellacPeyrat-de-Bellac . Théâtre ‘Court sucré ou long sans sucre’ Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne Peyrat-de-Bellac

2023-03-11 – 2023-03-11 Peyrat-de-Bellac

Haute-Vienne Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne Foyer Club Polyvalent rue de la Colline Peyrat-de-Bellac A 20h15 au foyer club polyvalent. Entrée : 10€. Peyrat Forme : 05 55 68 16 78 / 05 55 68 88 35. Comédie : Quiproquos surréalistes, mensonges éhontés, passions exacerbées… un vaudeville très nouveau millénaire dans un monde un peu fou de la communication. Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac Autres Lieu Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac Adresse Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne Ville Peyrat-de-BellacPeyrat-de-Bellac Departement Haute-Vienne Lieu Ville Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac

Théâtre ‘Court sucré ou long sans sucre’ 2023-03-11 was last modified: by Théâtre ‘Court sucré ou long sans sucre’ Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac 11 mars 2023 Haute-Vienne Peyrat-de-Bellac Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Peyrat-de-BellacPeyrat-de-Bellac Haute-Vienne