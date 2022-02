Théâtre : « Court sucré ou long sans sucre » et « La ferme des Lebelle » Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

Théâtre : « Court sucré ou long sans sucre » et « La ferme des Lebelle » Saint-Satur, 3 avril 2022, Saint-Satur. Théâtre : « Court sucré ou long sans sucre » et « La ferme des Lebelle » Saint-Satur

2022-04-03 – 2022-04-03

Saint-Satur Cher L’association « Amag’art » vous propose une représentation théâtrale de deux pièces : « Court sucré ou long sans sucre » (comédie de Sylvie Audcoeur, David Basant, Bruno Chapelle et Olivier Yeni) et « La ferme des Lebelle » (comédie de Michel Vivier), interprétées par la Compagnie « Les trois coups ». +33 6 63 22 76 34 L’association « Amag’art » vous propose une représentation théâtrale de deux pièces : « Court sucré ou long sans sucre » (comédie de Sylvie Audcoeur, David Basant, Bruno Chapelle et Olivier Yeni) et « La ferme des Lebelle » (comédie de Michel Vivier), interprétées par la Compagnie « Les trois coups ». ©pixabay

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville Saint-Satur Departement Cher

Saint-Satur Saint-Satur Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-satur/

Théâtre : « Court sucré ou long sans sucre » et « La ferme des Lebelle » Saint-Satur 2022-04-03 was last modified: by Théâtre : « Court sucré ou long sans sucre » et « La ferme des Lebelle » Saint-Satur Saint-Satur 3 avril 2022 cher Saint-Satur

Saint-Satur Cher