Théâtre : Coupures Montivilliers, 23 février 2022, Montivilliers.

Théâtre : Coupures Montivilliers

2022-02-23 20:30:00 – 2022-02-23

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Sommé de se rendre de toute urgence à la salle polyvalente de sa ville, Frédéric, jeune maire écologiste, se retrouve face à une surprenante assemblée. Les citoyens l’attendent de pied ferme et entendent faire la lumière sur une décision cruciale qu’il aurait prise sans les consulter. Frédéric aurait autorisé le déploiement d’antennes relais de dernière génération partout dans la commune. Personne, parmi les présents, n’imagine les enjeux de cette discussion : tiraillé entre éthique et intérêts personnels, le jeune maire s’apprête à vivre la plus longue soirée de son existence.

Coupures est un spectacle participatif qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.

Mercredi 23 février 2022 à 20h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Tarif : 18 €

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/coupures/#content

Montivilliers

