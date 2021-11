Jougne Jougne Doubs, Jougne Théâtre – Coup de Bar et Le Rustre Jougne Jougne Catégories d’évènement: Doubs

Jougne

Théâtre – Coup de Bar et Le Rustre Jougne, 11 décembre 2021, Jougne. Théâtre – Coup de Bar et Le Rustre Jougne

2021-12-11 – 2021-12-11

Jougne Doubs Jougne La compagnie de théâtre Jougn’Art vous convie à ses représentations théâtrales.

Deux comédies, une de Thierry FRANCOIS et l’autre de Cyrille ROYER mises en scène pas Yves JEANBOURQUIN.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Réservation Obligatoire. La compagnie de théâtre Jougn’Art vous convie à ses représentations théâtrales.

Deux comédies, une de Thierry FRANCOIS et l’autre de Cyrille ROYER mises en scène pas Yves JEANBOURQUIN.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Réservation Obligatoire. Jougne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Jougne Autres Lieu Jougne Adresse Ville Jougne lieuville Jougne