Café Théâtre Côté Rocher « J’aime beaucoup ce que vous faites » Théâtre Côté-Rocher Rocamadour, 1 septembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité…

Juste avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme les autres dans votre maison de campagne.

Une comédie de Carole Greep.

2023-09-01 18:00:00 fin : 2023-09-01 . EUR.

Théâtre Côté-Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



How a fake maneuver with a cell phone makes you discover what your best friends really think of you…

Just before they arrive for a weekend unlike any other in your country home.

A comedy by Carole Greep

Cómo una falsa maniobra con el móvil te hace descubrir lo que tus mejores amigos piensan realmente de ti…

Justo antes de que lleguen a su casa de campo para pasar un fin de semana sin igual.

Una comedia de Carole Greep

Wie ein falsches Handy-Manöver Sie dazu bringt, herauszufinden, was Ihre besten Freunde in Wirklichkeit über Sie denken …

Kurz bevor sie zu einem endlich nicht mehr alltäglichen Wochenende in Ihrem Landhaus ankommen.

Eine Komödie von Carole Greep

