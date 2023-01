Théâtre/Côté Rocher « Desesparate mamies » Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

Théâtre/Côté Rocher « Desesparate mamies » Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour

2023-05-05 21:30:00 – 2023-05-06

Lot Aux « Les Lilas sont morts », petite maison de retraite idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande

Chatimois… Petite grand-mère sans histoire… Et pourtant… !

Entre un gain au loto, une mise sous tutelle, des migrants libyens, un aidesoignant révolutionnaire, une vaccination

de trop et la crise « ehpadique »… C’est une pandémie d’évasions qui s’organise !! Grâce à son aide-soignant Wahib,

bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD ! Desperate Mamies c’est de l’amour, de l’amitié, de l’humanité. Mais surtout, surtout… une franche rigolade ! Fred Vastair a joué depuis 2 ans aux côtés de Patrick Sébastien dans sa pièce

« Louis XVI.fr ». Rocamadour

