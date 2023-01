Théâtre/Côté Rocher Comédie « Parlez-moi de moi » Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

2023-02-17 15:00:00 – 2023-02-18

Lot 15 EUR Benjamin, est un comédien autocentré, préoccupé par sa propre personne… un homme quoi !

Mathilde est son agent artistique, mais aussi sa compagne, sa secrétaire, son infirmière, sa cuisinière… une femme quoi !

Elle se dépense sans compter pour lui, jusqu’au jour où… suspense ! On attend le coup de cymbale final, il arrivera,

oui mais comment ? On rit beaucoup, on rit même jaune tant le miroir, à tous les narcissiques que nous sommes, est criant de vérité.

Ca sent le vécu, mais quel plus grand plaisir que de rire de soi ! Rue Roland Le Preux Café Théâtre Rocamadour

