Théâtre /Côté Rocher/Comédie/ »La Folle histoire de Rocamadour ! » 2021-06-26 19:30:00 – 2021-06-27

Rocamadour Lot 24 EUR » Mais quelle est gourde ! »

Quand soeur Dominique se laisse porter au grès du vent, un coup de sifflet de Soeur Catherine la mère supèrieure et hop ! Ca file droit ! C’est dans un cadre pittoresque, qu’elles vont vous raconter avec humour la « Presque » véritable histoire de Rocamadour comme vous ne l’imaginez pas !!!

Elles vous attendent pour 1 heure de spectacle en plein air destiné à toute la famille, les petits comme les grands… Ce duo ne vous laissera pas indifférent ! L’assiette repas à 19h30

+ Spectacle à 21h30

+ ambiance guinguette jusqu’à minuit

La guinguette des grands : Apéritif offert, Assiette repas : Salade, tomates, cou de canard farci,

rillettes, manchon de canard, fromage ( Rocamadour ) et cornettes noix noisettes des soeurs.

24 € / pers

La guinguette des petits ( – 12 ans ) Sirop à l’eau, Assiette repas : Salade, tomates, jambon de pays,

tome de vache et glace.

17 € / enfant

Pour les moins de 5 ans l’assiette repas : 8 € Possibilité de voir uniquement le spectacle à 21h30 selon le nombre de places disponibles

Tarif unique : 9 € Gratuit pour les moins de 5 ans +33 5 65 10 93 39

