Théâtre /Côté Rocher « C’est toujours la femme qui cherche l’époux »

Mona Thanaël et Stéphane Bouvet interprètent cette comédie.

Isabelle et Gabriel fêtent leurs 15 ans de mariage. Les noces de cristal …

et quoi de plus fragile que le cristal à part la vie conjugale ?

Il faut songer aux préparatifs : les deux familles sont invitées ! Gabriel est éteint par sa folle soirée de la veille et Zaza est complètement allumée. Règlements de compte, souvenirs, gaffes, maladresses : vivre à deux, ce n’est pas tous les jours la fête ! Attention, pièce féministe… Voici tout ce qu’il ne faut pas faire ou dire quand on est marié !!

