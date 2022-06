Théâtre côté cour – Le souper, 12 juillet 2022, .

Théâtre côté cour – Le souper



2022-07-12 – 2022-07-12

20 20 Face-à-face magistral entre deux comédiens qui servent un Souper exquis au public salonais. Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? Le 6 juillet 1815 au soir, les “faiseurs de rois“ Fouché et Talleyrand se

retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Une négociation débute…

De Jean-Claude Brisville.

Avec Daniel Mesguich et William Mesguich

À table avec l’Histoire

