Théâtre corporel et initiation à la langue des signes française 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Théâtre corporel et initiation à la langue des signes française 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

.Public adolescents. payant

Le théâtre corporel est un genre de théâtre qui poursuit la narration majoritairement par des moyens physiques. Le mime et le clown sont des courants du théâtre corporel. A travers ce stage, les enfants découvriront les différentes façon d’utiliser leur langage corporel comme moyen d’expression. Ainsi ils pourront lier les connaissances acquises de LSF à ce stage de théâtre corporel. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.animactisce.org/stage/1594/16-theatre-corporel-et-initiation-a-la-langue-des-signes-francaise-7-11-ans-de-10h30-a-12h30.htm?centre=10 01 40 60 86 00 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis

@actisce

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Théâtre corporel et initiation à la langue des signes française 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès 2023-04-24 was last modified: by Théâtre corporel et initiation à la langue des signes française 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Le Patronage Laïque Jules-Vallès 24 avril 2023 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Paris

Paris Paris