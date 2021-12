Pont-à-Mousson Lycée Jean Hanzelet Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson Théâtre : Copeaux de Michka Lavigne Lycée Jean Hanzelet Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Lycée Jean Hanzelet, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:00

En lien avec le thème « Aimons toujours! Aimons encore! », deux comédiens de la Mousson d’été, Alexis Barbier et Otilly Belcour, mettent en scène la lecture de _Copeaux_ (2020) de Michka Lavigne. Dans cette œuvre théâtrale, l’autrice traite d’une relation amoureuse qui s’effrite et de ce qui en reste : la fin, sans grand éclat, mais non sans ravages. Intemporel et poétique, le texte inspiré de l’univers visuel de l’artiste canadien Stefan Thompson flotte entre rêve, réalité et regrets. Mishka Lavigne est une dramaturge canadienne. Elle vient de remporter le prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie théâtre en français. _Copeaux_ est le deuxième titre à lui valoir cet honneur en seulement trois ans. Lecture par deux comédiens professionnels de la Mousson d’été Lycée Jean Hanzelet Place de Trey 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

