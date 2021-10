Théâtre : Contes légers pour esprits coquins Épouville, 17 octobre 2021, Épouville.

Théâtre : Contes légers pour esprits coquins 2021-10-17 15:00:00 – 2021-10-17

Épouville Seine-Maritime Épouville

Par la compagnie Piano à pouces Théâtre.

Des contes, légendes et histoires coquines ou impertinentes, tirés du répertoire normand et d’ailleurs vous sont présentés dans le cadre de la Semaine Bleue.

Sous-entendus, friponneries diverses et variées dans un panel de petits contes vifs et rondement menés par une conteuse enjouée, qui pousse même la chansonnette. Petites chansons coquines à reprendre en chœur… comme de bien entendu ! En pays normand, on aime à rire. Jamais méchants, jamais vulgaires, les petits contes coquins sont pour beaucoup issus du répertoire du Père Alexandre, grand conteur cauchois devant l’éternel !

Le dimanche 17 octobre à 15h, salle Arsène Lupin, à Épouville.

Gratuit, sur réservation auprès de la Mairie d’Épouville : 02 35 30 07 40.

+33 2 35 30 07 40 https://www.epouville.com/

