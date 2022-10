THÉÂTRE CONTES ET RENCONT’ES

2022-11-04 – 2022-11-04 Que de nouveautés ce soir avec une brise parfumée et colorée d’ouest en est !

Jeunes pousses et vieilles branches au cœur ardent.

Deux nouvelles créations, nouvelles-nées à peine sorties de la matrice.

Ho hisse sur le plateau, vif argent et or massif des contes.

Pour partager les histoires le temps d’un soir, une invitée de choix du duo mouveLOReille ; Sophie et sa Jeanne insufflée de la Bretagne de Pierre-Jackez HELIAS, dans le Finistère.

Ariel et Bérengère poursuivront ensuite avec leurs Femmes Coquelicots fraîchement coupées en sortie de résidence du Gueulard Café Culture, bel écrin de la Vallée des Anges. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

