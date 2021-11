Pierrefitte-sur-Aire Pierrefitte-sur-Aire Meuse, Pierrefitte-sur-Aire THÉÂTRE CONTEMPORAIN : ‘GÉNÉALOGIE DU MENSONGE’ Pierrefitte-sur-Aire Pierrefitte-sur-Aire Catégories d’évènement: Meuse

THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 'GÉNÉALOGIE DU MENSONGE'
École primaire du Bonh'Aire
4 chemin des Auchottes
Pierrefitte-sur-Aire

2022-01-29 20:30:00

Pierrefitte-sur-Aire Meuse Pierrefitte-sur-Aire Meuse Par la compagnie Pardès Rimonim. Mise en scène : Bertrand Sinapi. Avec : Amandine Truffy ; Valery Plancke. Régie à vue, écran de fond de scène… Les comédiens peuvent interagir avec d’autres personnages présents sur les écrans vidéo et se promener dans les lieux qu’ils imaginent.

« Les histoires ne sont jamais innocentes, le message qu’elles doivent transmettre est toujours soigneusement dissimulé à l’arrière-plan. Elles induisent (discrètement, mais sûrement) des visions du monde. Et donc des façons d’y agir et d’y prendre part. C’est par le récit que nous perpétuons les inégalités, que nous induisons l’impuissance acquise, décrédibilisons des discours. Mais c’est aussi le récit qui nous permet de créer des mondes possibles à partir du monde que nous connaissons. Nous ferons du plateau un « instrument à fabriquer des histoires » : régie à vue, écran de fond de scène… Les comédiens peuvent interagir avec d’autres personnages présents sur les écrans vidéo et se promener dans les lieux qu’ils imaginent. Se montrent ainsi l’oeuvre et sa fabrication. » Bertrand Sinapi +33 3 29 86 10 10 https://transversales-verdun.com/ La généalogie du mensonge

