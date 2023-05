Théâtre contemporain, Enfermés ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du lundi 10 avril 2023 au dimanche 28 mai 2023

de 19h00 à 20h05

Du lundi 10 avril 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

dimanche

de 18h00 à 19h05

samedi

de 17h00 à 18h05

.Tout public. payant

Que se passe-t-il quand on est enfermé dans un escape game… pour de vrai ? C’est ce

que vont découvrir trois amis, Alex, Jo et Léa. Ce jour-là c’est Emile,

l’employé aux deux mains gauches, le maître du jeu. Quand la porte se ferme, il

est trop tard pour faire demi-tour. Le trio devra alors rester uni et

s’échapper d’une salle de jeu totalement hors de contrôle. Heureusement

qu’ils pourront compter sur l’aide du public pour les sortir de là ! En

fouillant la salle, en cherchant des indices et en résolvant des énigmes, les

spectateurs font partie intégrante de l’aventure, à tel point qu’ils en

déterminent la fin ! Une pièce

interactive folle, drôle et tendre qui plaira à tout le monde. Théâtre le Funambule Montmartre 53 Rue des Saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/365/premier-voyage?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/365/premier-voyage?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

