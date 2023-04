Théâtre contemporain Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 26 mai 2023

de 19h00 à 20h00

Public adolescents adultes. gratuit

Mises en lecture de deux pièces de théâtre contemporain Les élèves comédiens du Conservatoire du 5e arrondissement proposent une mise en lecture de deux pièces contemporaines : Le Moche de Marius Von Mayenburg et Les Enivrés d'Ivan Viripaev. Dans Les Enivrés, les personnages, parvenus à un état d'ébriété avancé, découvrent au fond d'eux-mêmes des vérités essentielles insoupçonnées. Dans Le Moche, c'est l'obsession des apparences qui est à son comble. La vie d'un brillant ingénieur bascule au moment où il fait une découverte fatale : sa laideur. Durée de chaque mise en lecture : 25 minutes. Salle du 2e étage Sur réservation, à partir du 26 avril. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

