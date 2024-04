Théâtre « Constellations » Espace Culturel de la Hague La Hague, vendredi 24 mai 2024.

Théâtre « Constellations » Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

La compagnie Dériveur implantée à Cherbourg depuis 2022, nous livre ici leur mise en scène du texte Constellations du dramaturge et scénariste britannique, Nick Payne.

Dans cette C’est une histoire simple racontée de façon originale la rencontre improbable entre une physicienne et un apiculteur, Marianne et Roland, une histoire d’amour un peu tragique. L’auteur nous ouvre les portes d’un monde où toutes les décisions des personnages, qu’ils les prennent ou non, existent dans un ensemble incroyablement vaste d’univers parallèles.

Ce texte de Nick Payne, récompensé du prestigieux Harold Pinter Award et élu meilleure pièce de l’année par le London Evening Standard en 2012, nous parle également du couple, de la fidélité, du temps, du libre arbitre, de la maladie, de la mort…Sans oublier bien sûr la physique quantique te les abeilles !

Les comédiens servent très justement un texte délicat, profond et original, sublimé par une mise en scène épurée mais enveloppante de Sylvain Tribouillard, comme ont pu le découvrir les spectateurs lors de leur sortie de résidence en février 2023.

A partir de 12 ans.

La compagnie Dériveur implantée à Cherbourg depuis 2022, nous livre ici leur mise en scène du texte Constellations du dramaturge et scénariste britannique, Nick Payne.

Dans cette C’est une histoire simple racontée de façon originale la rencontre improbable entre une physicienne et un apiculteur, Marianne et Roland, une histoire d’amour un peu tragique. L’auteur nous ouvre les portes d’un monde où toutes les décisions des personnages, qu’ils les prennent ou non, existent dans un ensemble incroyablement vaste d’univers parallèles.

Ce texte de Nick Payne, récompensé du prestigieux Harold Pinter Award et élu meilleure pièce de l’année par le London Evening Standard en 2012, nous parle également du couple, de la fidélité, du temps, du libre arbitre, de la maladie, de la mort…Sans oublier bien sûr la physique quantique te les abeilles !

Les comédiens servent très justement un texte délicat, profond et original, sublimé par une mise en scène épurée mais enveloppante de Sylvain Tribouillard, comme ont pu le découvrir les spectateurs lors de leur sortie de résidence en février 2023.

A partir de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Théâtre « Constellations » La Hague a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Cotentin La Hague