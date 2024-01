Théâtre : « Consente-toi » Théâtre Darius Milhaud Paris, jeudi 1 février 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

vendredi

de 19h00 à 20h10

Du jeudi 01 février 2024 au jeudi 29 février 2024 :

jeudi

de 19h00 à 20h10

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

« Mais Emily ressaisis-toi, le viol dans un couple, ça n’existe pas. » Durant une heure, entrez dans l’intimité d’Emily et Andrew…

«

Depuis quelques temps, je me pose des questions sur notre relation. J’ai de

plus en plus mal entre les cuisses après chaque rapport, je pleure, presque

continuellement et je commence à avoir du mal à cacher ma joie quand Andrew

annule un rendez-vous. Je suis chez moi, comme d’habitude Andrew vient, sans

même me prévenir et après un autre échec d’emploi, il essaie à nouveau de

coucher avec moi. Je suis si fatiguée. Logiquement, j’ai tendance à me laisser

faire, en poussant des gémissements pour que ça se finisse rapidement. Il pense

que j’aime ça. Mais ce soir, je n’ai pas envie de faire semblant. « Je suis

un peu fatiguée, on peut manger de la pizza tranquillement Andrew ? » lui ai-je dit. Je me

souviens de peu de choses après cette phrase. Comme si mon cerveau avait effacé

cette information. Mais j’ai encore la sensation de ses doigts qui s’enroulent

autour de ma cuisse, de sa respiration qui s’accélère dans mon cou, de mon

incapacité à bouger. Je n’ai plus envie d’avoir mal entre les cuisses. Je n’ai

plus envie de pleurer pour un homme qui s’accapare mon corps. Je me souviens

avoir réussi à partir. Je me souviens de son regard et d’un cri : ME TOUCHE

PAS. »

On parle beaucoup

de viol. Mais pas assez du viol conjugal. Andrew a compris comment arriver à

ses fins. Il se dénigre, accuse Emily de ne pas le trouver beau car elle ne le

touche plus et il utilise leurs amis en moyen de pression.

« CONSENTE-TOI »

expose les relations sexuelles contraintes au sein d’un couple et les diverses

stratégies de contournement du consentement… Durant une heure, entrez dans

l’intimité d’Emily et Andrew…

——————————————————————————-

Autrice : Audrey Brugiere

Compositrice : Marivonne Laulusa

Mise

en scène : Audrey Brugiere, Marivonne Laulusa

Distribution

: Clément Buisson, Julie Chialva, Mathieu Bouchet, Louise Marti, Amina Amrane

Genre

: Théâtre contemporain

TW / Attention, pour les plus sensibles, ce spectacle présente

des scènes de viol.

Tout

public (dès 16 ans)

Durée :

1h10

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

