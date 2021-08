Théâtre : “Conquête des neiges” La Marge – campus culturel, 2 octobre 2021, Lieusaint.

du samedi 2 octobre au samedi 9 octobre à La Marge – campus culturel

### Synopsis Après avoir exploré l’univers marin peuplé de drôles de plastiques dans les « Récyclés du 7e Continent », Monsieur et Madame, deux personnages originaux, partent à l’aventure à la recherche de la neige, tant désirée… Mais existe-t-elle vraiment ? La question des dérèglements exprimés par la nature est abordée de façon ludique, gestuelle, visuelle et sonore. La montagne, de sa hauteur, fait raisonner l’écho de nos maladresses d’humains. Une danseuse aérienne et une danseuse-marionnettiste se joignent à cette folle équipée. Bar-Restauration au Magic Mirror 1 h avant et après le spectacle par l’Association PALAS (Réservation repas conseillée) ### Pourquoi venir ? La fantaisie et la candeur des personnages nous touchent et nous rappellent notre responsabilité envers la planète bleue, avec humour et poésie. ### Dates * Mercredi 6 à 15 h * Vendredi 8 à 19 h 30 * Samedi 9 à 20 h 30

Plein Tarif : 12 € – Tarif réduit : 6 € – pass sanitaire obligatoire

Théâtre visuel, sonore, physique et plastique pour nous sensibiliser et nous faire réfléchir au monde qui change sous nos yeux.

La Marge – campus culturel 37 avenue Pierre Point 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne



