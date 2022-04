Théâtre Connexion réussie Salle Masqueliez, 21 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre Connexion réussie

Salle Masqueliez, le samedi 21 mai à 15:30

**L’atelier théâtre “Bulles et Planches” de l’association Temps Libre présente son spectacle Connexion réussie samedi 21 mai 2022 à 15h30 et à 20h30 à la Salle Masqueliez.** La technologie est partout dans notre vie. Quoi de plus normal que de la voir s’inviter au théâtre ? Des personnages loufoques et attachants se rencontrent dans un tourbillon de réel et de virtuel, à la fois décalés, burlesques et improbables. Nous tchattons, twittons, likons, commentons. Parfois, la rencontre échoue tandis que la connexion réussie. **Tarif :** PAF : 6€ (gratuit jusqu’à 10 ans) **Tous publics.** **Renseignements :** * **Tél :** 06 60 43 22 07 * **Mail :** theatre-bullesetplanche@laposte.net

Payant – 6€

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers-Bourg Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T20:30:00