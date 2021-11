Coutances Coutances 50200, Coutances Théâtre conférence “Je suis une fille sans histoire” Coutances Coutances Catégories d’évènement: 50200

Coutances

Théâtre conférence “Je suis une fille sans histoire” Coutances, 17 novembre 2021, Coutances. Théâtre conférence “Je suis une fille sans histoire” Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances

2021-11-17 20:30:00 – 2021-11-17 Théâtre municipal 2 Rue Milon

Coutances 50200 Théâtre conférence “Je suis une fille sans histoire”. Théâtre conférence “Je suis une fille sans histoire”. Programme Théâtre conférence “Je suis une fille sans histoire”. Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 50200, Coutances Autres Lieu Coutances Adresse Théâtre municipal 2 Rue Milon Ville Coutances lieuville Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances