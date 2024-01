THÉÂTRE + CONFÉRENCE FRAGILE CIE ÉTRANGE ÉTÉ & LE LABO DU GAROULET Arquenay, jeudi 15 février 2024.

Rendez-vous le 15 février pour une pièce de théâtre par la compagnie « Etrange été & Le Labo du Garoulet » à 20h suivi d’une conférence gratuite à 21h !

Théâtre + (suivi d’une conférence gratuite)

Un très beau thème, encore trop peu évoqué, et joliment interprété avec une délicatesse inouïe. On leur demande d’écrire un spectacle pour protéger les jeunes des suicides. Et, notamment, pour promouvoir un numéro d’écoute. C’est l’histoire de deux comédiens en création qui ne savent plus comment avancer et qui s’interrogent sur le sens et l’utilité de leur métier.

Au fil de leurs échanges et des doutes se construit malgré eux, Fragile, une mise en abyme où les deux personnages jouent leurs propres rôles d’artistes en répétition. Leurs tentatives les renvoient à leurs propres fragilités, mais aussi à la nécessité d’observer nos peurs et nos tragédies intimes. Ainsi que celles du monde, avec distance. Le besoin de trouver l’endroit de jeu, de légèreté, d’humour qui permet de provoquer l’émotion.

L’impératif de ne pas rester seul, de se découvrir à travers le regard de l’autre et le pouvoir merveilleux d’apporter son aide par la simple écoute.

+ Conférence :

A 21h en accès libre, venez assister gratuitement et librement pour une conférence avec le collectif COPS 53 pour la prévention du mal-être et du suicide en Mayenne et l’association Main tendue qui offre un service d’écoute gratuit, anonyme et confidentiel aux personnes en souffrance.

Entrée libre et gratuite Durée environ 1h

Dès 14 ans. EUR.

Salle de la charmille

Arquenay 53170 Mayenne Pays de la Loire l.gendry@paysmeslaygrez.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15



