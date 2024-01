Théâtre conférence des choses Salle Gavand Montbarrey, jeudi 1 février 2024.

Théâtre conférence des choses Salle Gavand Montbarrey Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-01

Digression jubilatoire entre petits et grands savoirs. Entre l’érudition légère et l’humour absurde de l’orateur, cet art de la digression ultra-maîtrisé mettra votre curiosité en roue libre. Rarement bouillon de culture n’aura été aussi drôle et addictif.

.

Salle Gavand Rue du château d’eau

Montbarrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@valdamour.com



L’événement Théâtre conférence des choses Montbarrey a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON