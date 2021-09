Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Théâtre – Condamné Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Théâtre – Condamné Penmarch, 18 septembre 2021, Penmarch. Théâtre – Condamné 2021-09-18 – 2021-09-18 avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch Finistère Adaptation, scénographie et interprétation :

Didier Renaud et Michel Hervio

Parce que la peine capitale sévit toujours dans de nombreux États dans le monde. Parce que le système carcéral se limite à un rôle punitif sans égard pour l’être humain, il ne joue pas son rôle d’insertion. Parce que “l’enfermement” peut être une souffrance dans la maladie, le handicap, dans le monde psychiatrique, voire les établissements pour personnes âgées.

En cette année 2021 la France célèbre le quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort, votée à l’Assemblée le 18 septembre 1981. +33 6 70 91 65 48 Adaptation, scénographie et interprétation :

