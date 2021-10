Le Mas-d'Agenais Le Mas-d'Agenais Le Mas-d'Agenais, Lot-et-Garonne Théâtre Concert par la Cie Betty Blues Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais

Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais “Deux brins de femmes venues nous chanter l’amour dans un monde de brutes vont faire valser leurs notes pour danser sur les idées préconçues”.

Entre théâtre et chanson, un duo féminin aussi touchant que déluré.

Soirée organisée par l’Amicale Laïque du Mas d’Agenais avec le soutien de la Ligue de l’enseignement 47.

